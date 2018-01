Bruni ganha a etapa da GP2; Nelsinho Piquet abandona O italiano Gianmaria Bruni venceu neste sábado a primeira prova do Grande Prêmio da Alemanha da GP2, disputada no circuito de Hockenheim. Em segundo lugar chegou o inglês Lewis Hamilton, e em terceiro, o alemão Timo Glock. O brasileiro Nelsinho Piquet abandonou a corrida após rodar. A segunda prova do fim de semana será disputada neste domingo, novamente em Hockenheim. Hamilton lidera o campeonato com 78 pontos, 22 a mais que Nelsinho Piquet.