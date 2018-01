Bruni ganha a primeira da GP2 em Ímola; Nelsinho fica em 5º O italiano Gianmaria Bruni, da Trident Racing, venceu sem dificuldades a primeira corrida da rodada dupla da GP2 em Imola, na Itália, disputada neste sábado. A segunda colocação ficou com o alemão Michael Ammermüller, da Arden, seguido pelo francês Nicolas Lapierre, também da Arden. Com problemas nos pneus, o brasileiro Nelsinho Piquet, da Piquet Sports, completou a prova no quinto posto. Os seus compatriotas Xandinho Negrão e Lucas di Grassi abandonaram a prova, ambos por causa de acidentes. ?Eu havia tocado rodas com o Andreas Zuber uma curva antes e a suspensão entortou. Por isso, quando freei na seguinte, o carro puxou para a direita e acabei levando o (Franck) Perera. Foi um pouco culpa minha, mas eu não tinha alternativa. Largando em 18º, eu precisava ir para frente. Estou desapontado porque, depois de tudo o que aconteceu, daria para terminar em sexto ou sétimo. Marcaria os primeiros pontos e ainda estaria amanhã numa ótima colocação no grid?, comentou Xandinho, da Piquet Sports. Com o resultado da prova, Nelsinho Piquet segue na liderança do campeonato com 20 pontos.Gianmaria Bruni vem em segundo com 17. Michael Ammermueller e Nicolas Lapierre vêm em terceiro com 16. A segunda prova da etapa de San Marino acontece no domingo, às 5 horas (horário de Brasília), com transmissão em VT às 8 horas pelo Sportv. Confira a classificação final da prova: 1.° Gianmaria Bruni (Itália), Trident Racing, 37voltas em 1h01min13s889 (média de 183,246 km/h) 2.° Michael Ammermueller (Alemanha), Arden International, a 10s907 3.° Nicolas Lapierre (França), Arden International, a 14s514 4.° Alexandre Prémat (França), ART Grand Prix, a 15s713 5.° Nelsinho Piquet (Brasil), Piquet Sports, a 16s772 6.º Ernesto Viso (Venezuela), iSport International, a 19s669 7.° Timo Glock (Alemanha), BCN Competición, a 47s806 8.º Hiroki Yoshimoto (Japão), BCN Competición, a 48s208 Melhor volta: Adrian Vallés (Espanha), 1min35s261.