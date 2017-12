Bruno é o melhor no treino da Indy O piloto brasileiro Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para as 500 Milhas de Fontana, última prova da temporada de Fórmula Indy, que será disputada no domingo. Bruno fez seu melhor tempo (31s948, com velocidade de 368 km/h) nos últimos instantes do treino desta sexta-feira, superando o japonês Tora Takagi (31s991), da Walker. O brasileiro Gil de Ferran, que já garantiu o título na etapa da Austrália, domingo passado, fez apenas o 25º tempo do treino (32s700). O piloto da Penske, que já ganhou US$ 1 milhão por ter sido campeão, ganhará o mesmo valor se conseguir melhorar seu desempenho e vencer a corrida deste domingo. No ano passado, ele estabeleceu o recorde da pista (30s255) ao fazer a pole position. Mas terminou em terceiro lugar na prova, com Christian Fittipaldi em primeiro e Roberto Moreno em segundo. Com o campeonato decidido, o prêmio de US$ 1 milhão é a grande motivação da corrida em Fontana. Mas Christian Fittipaldi, que ficou com o dinheiro no ano passado, garante que na hora da prova isso nem passa pela cabeça. "Você pensa no dinheiro antes da corrida, mas depois que entra no carro, é a última coisa que vem em mente", garantiu o brasileiro da Newman/Haas. Confira os tempos do treino: 1) Bruno Junqueira (Chip Ganassi) - 31s948 2) Toranosuke Takagi (Walker) - 31s991 3) Paul Tracy (Green) - 32s004 4) Kenny Brack (Rahal) - 32s035 5) Cristiano da Matta (Newman-Haas) - 32s038 6) Patrick Carpentier (Player?s Forsythe) - 32s114 7) Max Papis (Rahal) - 32s118 8) Tony Kanaan (Mo Nunn) - 32s127 9) Michel Jourdain Jr. (Herdez Bettenhousen) - 32s189 10) Roberto Moreno (Patrick) - 32s253 11) Maurício Gugelmin (PacWest) - 32s270 12) Bryan Herta (Forsythe) - 32s317 18) Christian Fittipaldi (Newman-Haas) - 32s358 25) Gil de Ferran (Penske) - 32s700 28) Hélio Castro Neves (Penske) - 32s791