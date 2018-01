Bruno Junqueira: 6 meses de recuperação A equipe Newman-Haas anunicou nesta quarta-feira a contratação do piloto espanhol Oriol Servia para substituir o brasileiro Bruno Junqueira, que sofreu grave acidente durante as 500 Milhas de Indianápolis, no domingo passado, e não deverá mais disputar a temporada 2005 da Champ Car, da qual é atualmente o líder. Segundo Terry Tramel, o médico que operou Bruno Junqueira (com duas vértebras quebradas), a recuperação dele deve levar mais de seis meses.