Bruno Junqueira é o mais rápido na Cart O brasileiro Bruno Junqueira, da Newman-Haas, venceu nesta sexta-feira o primeiro duelo com o canadense Paul Tracy, da Forsythe, no GP das Américas da Cart, num circuito de rua em Miami. Ele garantiu a pole provisória, o que já lhe garante um lugar na primeira fila do grid, além de um ponto a mais na classificação, com o tempo de 45s024 no primeiro treino classificatório. Tracy ficou apenas em 14º lugar (47s401). "Foi excelente garantir um lugar na primeira fila nessa classificação, já que a pista é muito curta (2.114 metros) e estreita, e não há muitos pontos de ultrapassagens??, comemorou Bruno Junqueira. O canadense Paul Tracy lidera o campeonato com 204 pontos, contra 187 do brasileiro. A surpresa desta sexta foi o segundo tempo (45s686) do finlandês Mika Salo, ex-piloto de Fórmula 1 e que corre na PK. Entre os outros brasileiros, Roberto Moreno (Herdez) ficou em 12º (46s773), Alexandre Sperafico (Dale Coyne) foi o 18º (48s871) e Mário Haberfeld (Conquest) terminou em 19º (51s950). O treino que define o grid será neste sábado, a partir das 14h45 (horário de Brasília).