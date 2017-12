Bruno Junqueira é pole em Elkhart Lake O piloto brasileiro Bruno Junqueira conquistou, neste sábado, a pole position para o GP de Elkhart Lake, que será disputado neste domingo nos Estados Unidos, 12ª etapa da Fórmula Cart. O vice-líder da temporada fez a volta mais rápida em 1min43s703. O canadense Paul Tracy, primeiro colocado no campeonato, obteve apenas o sexto lugar no grid (1min44s519). Roberto Moreno ficou com o 12º lugar, enquanto Mário Haberfeld larga em 15º.