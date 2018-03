Bruno Junqueira é pole na Champ Car O brasileiro Bruno Junqueira ficou com a pole no GP de Long Beach, prova que abre a temporada 2004 da Champ Car, a antiga Cart. Ele garantiu o primero lugar do grid graças ao tempo obtido no treino de sexta-feira (1m08s913). O melhor do sábado foi o francês Sebastien Bourdais, que marcou 1m09s800 e vai largar na segunda posição. Entre os outros brasileiros da categoria, Mario Haberfeld conseguiu o 13º lugar do grid (1m10s988), Alexandre Sperafico foi o 14º (1m11s238) e Tarso Marques ficou na 18ª e última posição (1m16s809).