Bruno Junqueira é pole no GP de Denver O mineiro Bruno Junqueira, da equipe Newman-Haas, tem neste domingo uma boa oportunidade de reduzir a diferença de pontos que o separa do líder do campeonato da Cart, Paul Tracy, da Forsythe. Ele larga na pole position no GP de Denver e, se confirmar sua habilidade em circuitos de rua e repetir o desempenho da corrida do ano passado - venceu após também sair na pole e liderar toda a corrida -, vai se aproximar bastante do canadense, que lidera o campeonato com 192 pontos. O brasileiro soma 166. Bruno Junqueira garantiu a pole na 15ª etapa do campeonato com o tempo obtido na sexta-feira (1m01s438). No treino deste sábado, ele nem sequer foi à pista. Isso porque, durante toda a tomada de tempos, uma garoa caiu sobre o circuito de Denver. Na hora do brasileiro - o último piloto a sair para fazer tempo, pois a classificação foi individual - dar sua volta, passou a chover forte. Como o treino estava no final, nem precisou "trabalhar??. Bruno Junqueira terá a seu lado na primeira fila o espanhol Oriol Sérvia, da Patrick, que fez o tempo de 1m01s477. O português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, conseguiu um bom quinto lugar no grid. Entre os outros brasileiros, Mário Haberlfeld sai em oitavo, Roberto Moreno é o 16º e Gualter Salles ficou em 18º lugar. O GP de Denver começa às 16 horas (horário de Brasília) e a Rede TV! anuncia transmissão. A prova será a estréia do finlandês Mika Salo estréia na Cart, no lugar do italiano Max Papis. Confira o grid de largada: 1º Bruno Junqueira (BRA) 2º Oriol Servia (ESP) 3º Sebastien Bourdais (FRA) 4º Adrian Fernandez (MEX) 5º Tiago Monteiro (POR) 6º Patrick Carpentier (CAN) 7º Darren Manning (ING) 8º Mario Haberfeld (BRA) 9º Paul Tracy (CAN) 10º Michel Jourdain Jr. (MEX) 11º Alex Tagliani (CAN) 12º Ryan Hunter-Reay (EUA) 13º Jimmy Vasser (EUA) 14º Mario Dominguez (MEX) 15º Rodolfo Lavin (MEX) 16º Roberto Moreno (BRA) 17º Mika Salo (FIN) 18º Gualter Salles (BRA) 19º Geoff Boss (EUA)