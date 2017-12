Bruno Junqueira faz pole provisória na Cart O brasileiro Bruno Junqueira obteve nesta sexta-feira a pole provisória para a 12ª etapa da Cart, o GP de Elkhart Lake. No treino oficial, ele fez o tempo de 1m43s917 para os 6.513 metros da pista e, com isso, garantiu um lugar na primeira fila do grid de largada, independentemente de seu resultado na sessão oficial deste sábado. Em segundo ficou seu companheiro de Newman-Haas, o francês Sebastien Bourdais, 0s805 atrás dele. O líder do campeonato, o canadense Paul Tracy, foi terceiro na sessão. Agora, ele tem 19 pontos de vantagem sobre Bruno Junqueira na classificação (161 a 142), pois o brasileiro também ganhou um ponto extra por ter feito o melhor tempo nesta sexta. Os outros brasileiros da categoria não foram bem. Gualter Salles (Dale Coyne) ficou em 15º lugar (1m47s418). Roberto Moreno, da Herdez, e Mário Haberfeld, da Conquest, tiveram problemas em seus carros e não marcaram tempo. A corrida será neste domingo, com largada às 16 horas (horário de Brasília).