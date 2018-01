Bruno Junqueira inicia caça a Paul Tracy Depois de um descanso de três semanas, período em que a Cart não teve corridas, Bruno Junqueira recomeça a "caça? a Paul Tracy na luta pelo título da temporada, e confia no retrospecto para, pelo menos, se aproximar do canadense na tabela de classificação. O brasileiro está otimista pelo fato de o GP das Américas, domingo, acontecer em Miami, em um circuito de rua, tipo de pista onde costuma se sair bem, ao contrário do rival. Os primeiros treinos serão realizados sexta-feira. Bruno, segundo na classificação com 186 pontos - Tracy lidera com 204 -, não gosta muito de pistas curtas e estreitas, como a de Miami. Mas foi justamente em um traçado com tais características que venceu o GP anterior do campeonato, em Denver, enquanto o canadense não passou de um quarto lugar. "Miami e Denver não estão entre os meus circuitos prediletos, mas o que importa é que em ambos conseguimos bom desempenho e o Tracy, não??, disse o piloto da Newman-Haas. No ano passado, ele foi quinto em Miami, após largar em 10.º. O canadense da Forsythe bateu e não completou a prova. Já o estreante Mario Haberfeld, da Conquest, que tem como objetivo terminar o ano como o piloto que corre com chassis Reynard mais bem classificado - é o 11.º, com 60 pontos -, espera estar tão competitivo como em Denver, quando, apesar de chegar em 10º, fez a volta mais rápida da prova. "Se a pista de Miami for parecida com a de Denver, como dizem, vai ser bom para mim??, diz Haberfeld. Neste fim de semana, Alexandre Sperafico fará sua segunda corrida na Cart. Ele substitui Gualter Salles na Dale Coyne. Gualter estará no Rio, participando da etapa do Brasileiro de Stock Car. Sperafico estreou na categoria em Toronto, mas abandonou na quinta volta, após se envolver em acidente com Haberlfeld.