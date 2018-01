Bruno Junqueira larga em 2º na Cart O brasileiro Bruno Junqueira saiu na frente do canadense Paul Tracy no penúltimo duelo pelo título da Cart. Afinal, ele largará em segundo lugar, enquanto o rival é o terceiro do grid, no GP da Austrália, a 18ª das 19 etapas da temporada. A pole ficou com o francês Sebastien Bourdais. Bruno chegou à Austrália com 197 pontos, contra 226 de Tracy, e, mesmo com o adversário tendo a seu favor uma extensa combinação de resultados que lhe darão o título - se for primeiro ou segundo, por exemplo, o canadense define o campeonato independentemente da colocação do brasileiro -, ele não se dá por vencido. A prova começa às 2h35 de domingo (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Rede TV!. "Nunca estive tão próximo, mas estou tentando controlar a ansiedade. Se não for agora, terei mais uma chance, na prova final??, disse o piloto canadense, referindo-se à corrida de 2 de novembro, em Fontana. Aos 34 anos, Tracy está em sua 12ª temporada completa na Cart. Correu 206 GPs e venceu 26 deles, sete dos quais este ano. Mas jamais passou do terceiro lugar ao final dos campeonatos. E, se depender de Bruno Junqueira, continuará com o jejum de títulos. Confira o grid de largada: 1º Sebastien Bourdais (França) - 1m31s718 2º Bruno Junqueira (Brasil) - 1m31s994 3º Paul Tracy (Canadá) - 1m32s000 4º Alex Tagliani (Canadá) - 1m32s135 5º Adrián Fernández (México) - 1m32s436 6º Oriol Servia (Espanha) - 1m32s731 7º Roberto Moreno (Brasil) - 1m32s732 8º Mario Domínguez (México) - 1m32s908 9º Michel Jourdain Jr. (México) - 1m33s112 10º Mika Salo (Finlândia) - 1m33s187 11º Patrick Carpentier (Canadá) - 1m33s437 12º Ryan Hunter-Reay (EUA) - 1m33s542 13º Tiago Monteiro (Portugal) - 1m33s867 14º Darren Manning (Inglaterra) - 1m33s922 15º Jimmy Vasser (EUA) - 1m34s266 16º Mario Haberfeld (Brasil) - 1m34s299 17º Gualter Salles (Brasil) - 1m34s646 18º Rodolfo Lavín (México) - 1m36s075 19º Geoff Boss (EUA) - 1m37s247