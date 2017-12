Bruno Junqueira larga em segundo na Champ-Car O brasileiro Bruno Junqueira vai largar neste domingo na segunda posição no Grande Prêmio de Milwaukee da Champ Car, nos Estados Unidos. O pole, pela quarta prova consecutiva, é o líder do campeonato, o francês Sebastien Bourdais, que cravou o tempo de 21s182 no circuito oval. Em terceiro lugar ficou o norte-americano A.J. Allmendinger, e em quarto, o inglês Justin Wilson, vice-líder da temporada.