Bruno Junqueira só treinará na quinta Pole position das 500 Milhas de Indianápolis, Bruno Junqueira só voltará a andar em Indianápolis na próxima quinta-feira, durante o Carburation Day, o último treino preparatório para a corrida. O piloto está animado com a prova e convencido de que ninguém chegará perto do tempo da pole. "As condições meteorológicas estavam perfeitas e tudo deu certo para a maioria das equipes. Isso não vai se repetir no Bump Day (neste domingo)", disse o piloto mineiro. Bruno, com o G-Force/Chevy da equipe Chip Ganassi, fez a pole no sábado passado, com a média de 371,072 km/h. Nos últimos dois dias de treinos, quarta e quinta-feira, ele simulou condições de corrida, usando o carro titular e o reserva. Como os acertos solicitados pelo piloto deram bom resultado, a equipe encerrou os preparativos para as 500 Milhas, que serão no dia 26. Na última volta, quando se preparava para voltar ao box, Bruno acabou derrapando e bateu de leve no muro. "Reduzi a marcha e o câmbio travou a roda traseira. Felizmente o acidente não teve maiores conseqüências." Aírton Daré, da equipe A.J. Foyt, que teve a melhor marca da semana - 228,628 km/h na quarta-feira -, está otimista quanto às suas possibilidades de garantir a classificação, domingo, no Bump Day. O tempo de Daré, 39s365, corresponde ao do 14º lugar no grid de largada. ?Vejo essa marca como referência. Entretanto, a classificação em Indianápolis é mais difícil porque o que vale é a média das quatro voltas. Mas tenho boas possibilidades porque o carro está perfeito." Nesta sexta-feira, Daré ficou com o segundo melhor tempo - 365,942 km/h - atrás de Robbie Buhl, que foi o mais rápido com 366,975 km/h. O carro de Daré, um Dallara/Chevy, evoluiu muito desde o último domingo, quando o piloto foi obrigado a desistir da tentativa de classificar-se para a largada da corrida. Os problemas foram corrigidos entre a segunda e terça-feira, quando a pista esteve fechada. Com exceção dos três primeiros colocados no Pole Day - Bruno Junqueira, Robbie Buhl e Raul Boesel -, os demais poderão perder a posição no treino deste domingo caso algum piloto consiga marcas melhores. A dupla da Penske, Hélio Castro Neves e Gil de Ferran, também treinou nesta sexta-feira fazendo apenas uma simulação da corrida.