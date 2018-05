Bruno Junqueira supera Massa e faz pole nas 500 Milhas

A corrida de classificação foi uma novidade da 13.ª edição das 500 Milhas, competição disputada em Cotia, na Grande São Paulo. Massa havia conquistado a pole na sexta-feira, mas Bruno Junqueira venceu a curta prova deste sábado. Completando o grid, a equipe de Rubens Barrichello será a quarta na largada.

O evento deve ter cerca de 11 horas de duração, com 644 voltas previstas no kartódromo da Granja Viana. A largada para as 500 Milhas será às 12h30 (de Brasília) deste sábado.