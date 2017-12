Bruno Junqueira vence e lidera a Cart Demorou 12 corridas, mas o brasileiro Bruno Junqueira finalmente conseguiu, neste domingo, no GP de Elkhart Lake, a sua primeira vitória na temporada 2003 da Cart. E, de quebra, assumiu a liderança do campeonato, três pontos à frente do canadense Paul Tracy, que não completou a corrida - 164 contra 161. A prova em Elkhart Lake foi bastante tumultuada. Não porque aconteceram acidentes, mas por causa da chuva. A primeira largada foi sob bandeira amarela, pois a pista estava encharcada. Logo depois, com apenas 7 voltas, a prova foi interrompida. Como a chuva não passava, os organizadores chegaram a pensar até em cancelar o GP. Mas o tempo melhorou e, depois de mais de duas horas, a prova teve prosseguimento, com o número de voltas reduzido das 60 inicialmente programadas para 34. Bruno largou na pole e dominou a corrida. Nas voltas finais, seu companheiro na equipe Newman/Haas, o francês Sebastien Bourdais, que vinha em segundo (posição em que terminou), aumentou o ritmo, mas o brasileiro soube administrar a vantagem. Ele recebeu a bandeirada 703 milésimos à frente do rival. O canadense Alex Tagliani terminou em terceiro. Foi a quarta vitória de Bruno na Cart, em 51 corridas disputadas. A primeira aconteceu justamente em Elkhart Lake, em 2001. Roberto Moreno, da Herdez, foi sétimo colocado neste domingo, uma posição à frente de Mário Haberlfeld, da Conquest. Gualter Salles, da Dale Coyne, concluiu a prova em 11º lugar e português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, não terminou. A próxima etapa será domingo, em Mid-Ohio.