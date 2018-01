Bruno Junqueira vence GP de Denver O brasileiro Bruno Junqueira ganhou neste domingo o GP de Denver da Cart. Em uma corrida emocionante, ele chegou apenas 282 centésimos de segundo à frente do neozelandês Scott Dixon. Na terceira posição ficou outro piloto do País: Cristiano da Matta, que continua na liderança da competição, com 175 pontos. Na classificação geral, Cristiano tem 52 pontos de vantagem em relação a Bruno Junqueira, segundo colocado, e está 69 pontos à frente do escocês Dario Franchitti. A próxima etapa será o GP de Rockingham, no Reino Unido, dia 14. Bruno fez uma excelente corrida e venceu de ponta a ponta. Christian Fittipaldi ficou em quinto lugar, seguido por Tony Kanaan. Agora restam 115 pontos a serem conquistados nas cinco etapas restantes da competição. Futuro - Em uma coletiva de imprensa antes do GP de Denver, foi confirmado que seis equipes voltarão a competir na categoria no ano que vem. Os proprietários das equipes Newman/Haas Racing, Fernández Racing, Patrick Racing, Players/Forsythe Racing e Walker Racing e o diretor geral do Team Rahal confirmaram a participação na temporada de 2003. As escuderias Target/Chip Ganassi Racing, Team Kool Green e Morris Nunn Racing não anunciaram seus planos, mas acredita-se que as três tenham intenções de migrar para a IRL, categoria rival da Cart. O diretor da Cart, Chris Pook, prometeu que pelo menos 18 carros competirão na próxima temporada ? possivelmente até 21. ?Seguiremos crescendo, instalando novas pistas, abrindo novos mercados e administrando a melhor ferramenta de comercialização da área esportiva da América do Norte?, disse Pock. Segundo o dirigente, o objetivo é estabilizar a categoria até 2004. Confira a classificação do GP de Denver: 1º Bruno Junqueira (BRA) - 1h49m22s547 2º Scott Dixon (NZL) - a 0s282 3º Cristiano da Matta (BRA) - a 8s191 4º Adrian Fernández (MEX) - a 11s911 5º Christian Fittipaldi (BRA) - a 12s562 6º Tony Kanaan (BRA) - a 13s288 7º Kenny Brack (SUE) - a 13s705 8º Paul Tracy (CAN) - a 14s496 9º Michel Jourdain Jr. (MEX) - a 15s497 10º Jimmy Vasser (EUA) - a 16s586 11º Oriol Servia (ESP) - a 26s507 12º Alex Tagliani (CAN) - a 1 volta 13º Michael Andretti (EUA) - a 1 volta 14º Mario Dominguez (MEX)- a 3 voltas