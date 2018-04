Bruno Junqueira vence na Champ Car Bruno Junqueira conseguiu neste domingo, em Montreal, na 10ª etapa da Champ Car, a primeira vitória no ano. Completou as 69 voltas em 1h39min12s432, 6s382 à frente do canadense Patrick Carpentier. O mexicano Mario Dominguez completou o pódio. Além da vitória, Junqueira foi beneficiado pelo fato de seu companheiro na Newman-Haas, o francês Sebastien Bourdais, líder do campeonato e que largou na pole, ter abandonado após acidente. Bourdais tem 258 pontos, contra 224 do brasileiro. Mário Haberfeld foi o 13º colocado. O próximo GP será em 12 de setembro, em Monterrey, no México.