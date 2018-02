Bruno Junqueira vira líder da Champ Car O brasileiro Bruno Junqueira assumiu a liderança da Champ Car, antiga Cart, ao chegar em 6º lugar no GP de Milwaukee, a terceira etapa da temporada, disputada na noite de sábado. O vencedor da prova foi o norte-americano Ryan Hunter-Reay, seguido pelo canadense Patrick Carpentier e pelo mexicano Michel Jourdain Jr. O antigo líder da Champ Car era o francês Sebastien Bourdais, que, no entanto, não completou a prova em Milwaukee. Assim, Bruno Junqueira chegou aos 76 pontos, contra 75 de Carpentier. Entre os outros brasileiros da categoria, Mario Haberfeld chegou em 10º lugar e Alexandre Sperafico abandonou a prova. Confira os 10 primeiros colocados do GP de Milwaukee: 1º Ryan Hunter-Reay (EUA) 2º Patrick Carpentier (CAN) 3º Michel Jourdain Jr. (MEX) 4º Jimmy Vasser (EUA) 5º A.J. Allmendinger (EUA) 6º Bruno Junqueira (BRA) 7º Oriol Servia (ESP) 8º Mario Dominguez (MEX) 9º Rodolfo Lavin (MEX) 10º Mario Haberfeld (BRA)