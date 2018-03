Bruno perto de vaga em Indianápolis A pole position e o bom sétimo lugar conseguidos no GP de Nazareth, logo em sua terceira corrida na F-Indy, a primeira em pista oval, podem garantir a Bruno Junqueira a participação nas 500 Milhas de Indianápolis. A equipe Chip Ganassi está inscrita na prova e deve anunciar nesta segunda-feira os pilotos, em entrevista coletiva. Chip Ganassi, o dono do time, já revelou intenção de trocar seus atuais pilotos, Bruno e o francês Nicolas Minassian, por outros mais experientes na tradicional prova, que ocorre no próximo dia 27. Começou a mudar de idéia no sábado, pelo menos em relação ao brasileiro. "O Chip Ganassi anuncia a decisão amanhã. Vamos ver o que vai acontecer, mas estou tranqüilo. Gostaria de correr em Indianápolis, mas entenderei se ele optar por alguém mais experiente??, disse Bruno. Ele já participou do "rookie test??, teste para os novatos em Indianápolis e saiu-se muito bem, sendo o piloto mais rápido. "O desenvolvimento do carro para as 500 Milhas (a equipe usará chassis G-Force) estão sendo bons.?? Desde que acertou com a Chip Ganassi, o brasileiro treinou nos ovais de Nazareth, Las Vegas, Phoenix, Homestead e Indianápolis, saindo-se sempre bem. Isso e a pole em Nazareth podem garanti-lo nas 500 Milhas. "Em relação aos ovais, eu estou tendo a vantagem de aprender rapidamente. Normalmente, os pilotos levam uma temporada aprendendo. Essa rápida adaptação me deixa mais seguro.?? Mas se Bruno está bem perto das 500 Milhas, Minassian está cada vez mais longe da prova. Em Nazareth, ele mostrou muita dificuldade com o circuito, andou sempre no ritmo bem inferior ao do brasileiro e ainda bateu no treino oficial, quando sentiu a pressão de precisar cravar um bom tempo. O francês acabou ficando sem tempo e largou em último na prova deste domingo, quando nada fez. Para substituí-lo em Indianápolis, a Ganassi negocia com Jimmy Vasser, piloto da Patrick. A possibilidade de contar com o canadense Paul Tracy é considerada remota. Influência - A Cart pode rever a decisão de não mais realizar o GP de Nazareth em conseqüência da reclamação veemente de Roger Penske, dono do circuito. No sábado, Penske deu entrevista e se disse inconformado com a retirada da prova do calendário. Não concordou com a alegação de que a pista é ultrapassada e nem que a prova não atrai público - neste domingo, havia vários claros nas arquibancadas, que têm capacidade para 50 mil pessoas. "De qualquer maneira, se há algo errado, devemos corrigir e não simplesmente acabar com a corrida??, defendeu Penske. O recado foi entendido pela Cart, que divulgou comunicado neste domingo em que seu presidente, Joseph Heitzler, anunciou que após o GP do Japão (19 de maio), dirigentes da entidade irão se reunir com os do Nazareth Speedway para "rever a opção feita em relação à corrida??.