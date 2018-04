Bruno segue os passos do tio Senna Dez anos depois de o Brasil perder o piloto que, para muitos, foi o maior de todos os tempos, Ayrton Senna, outro piloto da família Senna iniciará dia 22 sua trajetória nas pistas. Bruno, 21 anos, sobrinho de Ayrton e filho de Viviane, disputará as três últimas etapas da Fórmula BMW inglesa, em Brands Hatch, Rockingham, 5 de setembro, e Donington, 26. ?Completei um programa de testes com sucesso, já estou familiarizado com o carro. Ele é bom para aprender. São todos iguais na categoria, os pilotos andam muito próximos, exatamente o que preciso, estou ansioso?, disse Bruno. As comparações serão inevitáveis, até em razão de a semelhança física entre ambos ser grande. Bruno correu de kart muito jovem, mas interrompeu a carreira em 1994, aos 10 anos, com a morte de Ayrton. Este ano voltou a andar de kart e começa a admitir seu sonho de ser piloto. ?Planejo participar das três etapas finais da F-BMW. Serão realizadas em circuitos onde não treinei, mas não estou preocupado., O importante é me classificar entre os dez primeiros no grid e acompanhar o ritmo da prova.? Quando Bruno voltou a andar de kart, este ano, Viviane falou: ?A decisão sobre correr de carro ou não é dele.? Na mesma época, sua avó, dona Neide, mãe de Ayrton, também se manifestou: ?Respeitaremos a sua decisão.? Bruno irá correr pela Carlin, que também tem time na F-3 Inglesa - pode ser o próximo passo do piloto. Ele não contará pontos para o campeonato, tampouco receberá prêmios se os conquistar.