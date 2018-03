Bruno Senna abandona prova após atropelar um cachorro O brasileiro Bruno Senna, sobrinho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, abandonou a corrida da GP2, prova que antecedeu a Fórmula 1, no GP da Turquia, neste domingo, após atropelar um cachorro que entrou correndo na pista. O safety car foi utilizado depois que dois cachorros apareceram no circuito durante a corrida, que foi disputada três horas antes do GP da Turquia de F1. Senna, de 24 anos e que dividia a liderança do campeonato antes deste final de semana, atropelou um dos cães. O impacto quebrou a suspensão direita de seu carro. O outro cachorro escapou por um portão de saída. O brasileiro, que fazia uma corrida de recuperação e estava em sexto após ter largado em 15o, deixou transparecer toda raiva que estava sentindo quando retornou ao box. Animais têm sido uma ameaça aos pilotos das corridas de veículos ao longo dos anos. Durante o GP do Canadá de Fórmula 1 do ano passado, o britânico Anthony Davidson atropelou uma marmota. Ele ocupava a terceira colocação atrás do safety car e conduzia a Super Aguri para conquistar seus primeiros pontos. A equipe dele se retirou da F1 na semana passada. (Reportagem de Alan Baldwin)