Bruno Senna acerta com equipe da GP2 para temporada 2007 O piloto Bruno Senna confirmou nesta quinta-feira que vai defender a equipe Arden International na temporada 2007 da Fórmula GP2. A estréia no novo carro será na pré-temporada de testes, à partir de 21 de fevereiro, em Paul Ricard (França), enquanto a abertura do calendário está marcada para 14 e 15 de abril em Sakhir, no Bahrein. Aos 23 anos, o brasileiro diz que a ida para a categoria de acesso à Fórmula 1 é o início de um projeto de dois anos. "Será um ano de aprendizado e de muitas dificuldades, mas estou pronto para mais este desafio". Sobre o carro e a categoria, o piloto pede tempo para alcançar o sucesso. "O acerto básico do carro não é exatamente aquele que se casa melhor com meu estilo. Vou ter de me adaptar ao carro e a equipe terá de se adaptar ao meu gosto." No ano passado, Senna foi terceiro colocado do Campeonato Inglês de Fórmula 3, onde conquistou cinco vitórias. Já a escuderia Arden foi a quarta colocada no campeonato de construtores da categoria. Seu companheiro de equipe será o sul-africano Adrian Zaugg, que também estréia na categoria.