Bruno Senna atropela cachorro durante corrida da GP2

Uma pequena tragédia acabou com corrida de Bruno Senna, neste domingo, em Istambul. O brasileiro atropelou um cachorro que atravessou a pista e abandonou a segunda corrida da GP2 em 2008. A violência do impacto provocou a quebra da suspensão dianteira direita do carro da iSport. Em seguida, a presença de um segundo animal solto no circuito levou a direção de prova a determinar a entrada do safety car. O francês Romain Grosjean se tornou o quarto vencedor da quarta equipe diferente em 2008. Segundo Senna, o acidente poderia ter sido mais grave. "Aquele é um trecho de reta, mas em subida. O cão estava no início da descida. Quando o vi, já estava em cima e não pude fazer mais nada. Mas ainda consigo vê-lo direitinho em minha cabeça: era branquinho, com manchas pretas e rabinho curto. É lamentável que isso tenha acontecido", lamentou o brasileiro, que estava a mais de 260 Km/h no momento da batida. "A parte dianteira do carro ficou destruída e fiquei sem freios. Felizmente, consegui manter a linha reta e voltar para os boxes. Mas fico só pensando nas conseqüências piores para mim se tivesse acertado o cachorro com o bico do carro", desabafou. O cachorro morreu na hora. Com o abandono, Senna caiu para sexta posição no campeonato, com os mesmos 11 pontos de antes da sua chegada a Istambul, quando era líder ao lado do português Álvaro Parente. Quem lidera o certame é o italiano Giorgio Pantano, com 24 pontos. "Perdi pelo menos um ponto certo, e qualquer ponto conta num campeonato equilibrado como o da GP2. Espero, pelo menos, que tudo que poderia dar errado nesta temporada tenha ficado por aqui", completou Bruno. Dos outros dois brasileiros da GP2, Alberto Valério terminou a segunda prova em sétimo e Diego Nunes em décimo. GRAVES CONSEQÜÊNCIA Cristiano da Matta sabe bem o é que acertar um animal na pista. Em 2006, durante um treino no autódromo norte-americano de Elkhart Lake (EUA), o brasileiro atropelou um alce, o que provocou um grave acidente, que quase lhe tirou a vida. O piloto ainda tenta voltar às pistas. Resultado da prova: 1.º - Romain Grosjean (França), ART GP, 23voltas em 41min53s377 2.º - Vitaly Petrov (Rússia), Campos Team, a 8s019 3.º - Sébastien Buemi (Suíça), Arden, a 8s447 4.º - Giorgio Pantano (Itália), Racing Engineering, a 9s897 5.º - Mike Conway (Inglaterra), Trident, a 11s508 6.º - Ben Hanley (Inglaterra), Campos Team, a 12s847 7.º - Alberto Valério (Brasil), Durango, a 14s150 8.º - Álvaro Parente (Portugal), SuperNova, a 16s329 9.º - Kamui Kobayashi (Japão), DAMS, a 17s533 10.º - Diego Nunes (Brasil), DPR, a 24s392 Classificação do campeonato: 1.º - Giorgio Pantano, 24; 2.º - Romain Grosjean, 19; 3.º - Sébastien Buemi, 14; 4.º - Andreas Zuber, 13; 5.º - Vitaly Petrov, 12; 6.º - Bruno Senna e Álvaro Parente, 11;