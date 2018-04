Bruno Senna bate forte e abandona o GP de Macau

A primeira das duas provas do tradicional GP de Macau de Fórmula 3, disputada neste sábado, foi marcada por um forte acidente sofrido pelo brasileiro Bruno Senna, que envolveu Nico Hulkenberg, na penúltima volta. e acabou acertando o guard-rail. O brasileiro teve de rapidamente passar pelo hospital, mas passa bem. "Eu corria próximo do pelotão da frente quando cometi um erro, o Nico colocou o carro de lado, mas quis me passar por fora na veloz curva Mandarin. Freou para cima de mim, tocamos rodas e voei por cima dele, aterrissando de bico na barreira de proteção. Felizmente, fora o prejuízo de ficar de fora da segunda corrida e os danos no carro, foi só um susto para mim", comentou Senna. O inglês Olivier Jarvis venceu a prova deste sábado. O estoniano Marko Asmer terminou em segundo lugar e o japonês Kazuya Oshima, campeão da F-3 Japonesa, completou o pódio, em terceiro. O outro brasileiro participante do GP, Roberto Streit, terminou em 8.º lugar. A segunda prova acontece na madrigada deste domingo.