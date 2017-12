Bruno Senna chega em 11.º em prova da F-3 inglesa Um pneu furado ainda na primeira volta liquidou as chances de Bruno Senna na quinta etapa da Fórmula 3 inglesa, disputada neste domingo, no circuito de rua de Pau, na França. O piloto brasileiro terminou a prova na 11ª colocação. A vitória foi do francês Romain Grosjean, que saiu na pole e liderou de ponta a ponta. A segunda corrida será disputada nesta segunda-feira, com início às 10 horas (de Brasília). Bruno Senna, que lidera o campeonato com 75 pontos, dez a mais que o inglês Mike Conway, vai largar em 14.º.