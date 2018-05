Bruno Senna comemora novo sistema de pontos da F-1

"Vai ajudar bastante as novas equipes e os pilotos estreantes como eu. Será uma oportunidade que elas terão de apresentar resultados aos patrocinadores e ganharem algum dinheiro. Se o formato atual fosse mantido, as chances de as estreantes terminarem as corridas na zona de pontos seriam bastante remotas", disse Bruno Senna.

O novo sistema de pontuação premiará os dez primeiros colocados, na gradação 25-20-15-10-8-6-5-3-2-1. Entre 2003 e 2009, os oito primeiros eram contemplados com pontos, seguindo o esquema decrescente 10-8-6-5-4-3-2-1.

Bruno Senna está em início de preparação para o Mundial de 2010, e neste fim de semana começará uma fase de treinos físicos. "Temos cerca de 50 dias até a abertura dos testes de pré-temporada. Esta é a hora de trabalhar toda a base para começar os treinos na melhor forma possível", explicou.