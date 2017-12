Bruno Senna corre em território "familiar": Mônaco O sucesso de Bruno Senna na Fórmula 3 britânica já está lhe rendendo alguns convites, como o dos promotores da Porsche Cup. Bruno lidera a competição na Inglaterra e no fim de semana disputa o GP de Mônaco da Porsche Cup, pela equipe oficial de fábrica. ?É tudo muito diferente do que estou acostumado, o carro tem mais potência que um Fórmula 3, mas freia bem menos também.? Seu tio, Ayrton Senna, com seis vitórias, é o maior vencedor em Mônaco. ?É...temos um histórico familiar aqui. Sempre desejei conhecer este lugar e agora estou aproveitando a chance.? Nesta quinta-feira Bruno participou do primeiro treino livre da Porsche Cup e terminou em 19.º, com 1min42s033. ?Para ser rápido aqui você tem de passar a milímetros dos guard-rails e hoje ainda não é a hora, preciso conhecer melhor o carro e a pista que é interessante, mas nem de longe representa o mesmo desafio de Macau?, comentou. Sobre as notícias de que poderia transferir-se para a Fórmula 1 em 2007, desmentiu com energia: ?Eu preciso primeiro ganhar experiência com os carros da GP2, de maior potência que os da Fórmula 3, disputar talvez duas temporadas lá para então pensar em Fórmula 1. Apressar esse processo pode ser muito perigoso para minha carreira.?