Bruno Senna correrá com carro da 1ª vitória de Ayrton O paulista Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna, vai andar com o Lotus 97T no 14.º Festival de Goodwood, marcado para os dias 7 a 9 de julho, na Inglaterra. O modelo foi usado pela equipe no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1985 e deu a Ayrton Senna a sua primeira vitória na categoria, no Grande Prêmio de Portugal, no Autódromo de Estoril. Desenhado por Gerard Ducarouge, o Lotus 97T era equipado com o motor Renault 1.5 V6 turbo e tinha potência estimada em 760 cavalos a 11.500 rotações por minuto. O Festival de Goodwood reúne carros de competição que fizeram história no automobilismo. A prova é disputada num circuito em subida, com 1.866 metros de comprimento. O recorde do traçado pertence a Nick Heidfeld, que cravou o tempo de 41s6 em 1999, com uma McLaren-Mercedes MP4/13. Entre as estrelas da edição do ano passado estiveram Fernando Alonso e o Renault R24, piloto e carro campeões da temporada passada da F1, Jenson Button com um Brabham-Honda BT18 de 1966 e David Coulthard com o Tyrrell 006, carro que levou Jackie Stewart ao tricampeonato da F1 em 1973. "Fiquei muito contente com o chamado", afirmou Bruno Senna, que se prepara para iniciar o segundo ano na Fórmula 3 inglesa.