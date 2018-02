Bruno Senna correrá temporada 2008 da GP2 pela iSport

O brasileiro Bruno Senna assinou contrato para correr a temporada 2008 da Fórmula GP2 na equipe iSport International, atual campeã da categoria. O piloto, de 24 anos, ficou em 8.º lugar na disputa desta temporada, quando competiu pela Arden. "Estou feliz que tudo tenha dado certo", conta Bruno. "O carro da iSport é muito bom, como eu sempre soube, e meu entendimento com os técnicos foi imediato", completa o piloto, que fez testes pela equipe em outubro. Bruno, que também disputará a série asiática da GP2, acredita que um bom desempenho nesta temporada poderá aproximá-lo da Fórmula 1 em 2009. "Como não são todos os pilotos que farão os dois campeonatos, essa é uma vantagem a meu favor". Diferentemente do campeonato regular da GP2, que acompanha a maioria das provas da Fórmula 1, a GP2 Ásia terá cinco etapas: Dubai (abertura e fechamento), Indonésia, Malásia e Bahrein. Bruno disputará pelo menos 33 corridas pela equipe em 2008. Sua estréia na iSport deve acontecer no dia 18 de janeiro, quando ele participará do primeiro dos quatro dias de treino da GP2 para a prova de Dubai.