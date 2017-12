Bruno Senna domina a primeira corrida do Ferrari Challenge

Arrasador. Este foi o desempenho de Bruno Senna neste sábado. Depois de fazer a pole, o brasileiro venceu de ponta a ponta e fez melhor volta na abertura da rodada dupla do Ferrari Challenge em Silverstone, na Inglaterra."Procurei abrir desde o início, mas minha vantagem desapareceu quando o safety car entrou na pista por causa de um acidente. Na relargada, forcei o ritmo e novamente consegui me distanciar. Depois, fui apenas tratando de administrar a diferença. Só voltei a acelerar forte outra vez no final, quando decidi baixar o tempo da melhor volta", explicou. Com previsão de manutenção de tempo firme na região de Northampton, Bruno é favorito para ganhar também a corrida de encerramento do programa. Na tomada classificatória desta manhã, ele conquistou a pole em 1min56s607, deixando em segundo lugar o italiano Giacomo Piccini, que virou em 1m56s803. A programação do fim de semana em Silverstone integra as comemorações de 60 anos da Ferrari. Além de correr no Ferrari Challenge, cujo campeonato reúne pilotos de toda a Europa, Bruno pilotou um Ferrari 599 que abriu o desfile com cerca de 300 veículos da lendária marca italiana e estabeleceu nova marca para o Guiness Book of Records. A anterior era de 128. A segunda corrida será disputada neste domingo, a partir das 6h10 (de Brasília), novamente com 40 minutos de duração e no mesmo traçado utilizado pela Fórmula 1.