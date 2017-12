Bruno Senna é estreante mais rápido em treinos na GP2 O brasileiro Bruno Senna fez o quarto melhor tempo nos testes da GP2 realizados nesta quarta-feira, em Paul Ricard, na França, e foi o mais rápidos entre os pilotos que faziam sua estréia num carro da principal categoria preliminar da Fórmula 1. Com um carro da equipe Arden, Bruno marcou o tempo de 1min13s871s, menos de meio segundo mais lento que o mais veloz do dia, o francês Franck Perera, da equipe Durango), que cravou 1min13s595s. Bruno, que nesta temporada ficou em terceiro lugar na Fórmula inglesa, treinaria na terça-feira com a ART Grand Prix, uma das principais equipes da GP2 - teve neste ano o campeão da categoria, o inglês Lewis Hamilton, cotado para correr na F-1 pela McLaren em 2007. O teste, no entanto, foi cancelado por causa da morte de um dos engenheiros da equipe. Nesta quarta, ele saiu satisfeito da pista. ?Foi muito bom. Fiquei bem próximo dos primeiros colocados, e ainda dava para virar um pouquinho melhor", disse o sobrinho de Ayrton Senna, que comemorou o fato de ter ficado à frente de Mike Conway, que o superou e foi campeão da F-3 neste ano. ?A referência mais próxima tem sido ele, que treinou dois dias e ficou atrás de mim", vibrou. Mais dois brasileiros treinaram nesta quarta-feira em Paul Ricard. Antonio Pizzonia, foi o 7.º colocado do dia, com um carro da FMS International, e Xandinho Negrão terminou em 11.º com a Piquet Sports. Na semana que vem, os testes da GP2 serão em Jerez de la Frontera, na Espanha.