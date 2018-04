Bruno Senna estréia domingo nas pistas No dia 1.º de março de 1981, Ayrton Senna da Silva, a três semanas de completar 21 anos, estreou no automobilismo. Foi no circuito de Brands Hatch, Inglaterra, na abertura do Campeonato P&O de Fórmula Ford 1600. Domingo, seu sobrinho, Bruno Senna, de 21 anos, disputa sua primeira corrida de automóvel. E será também em Brands Hatch, pelo Campeonato Inglês de Fórmula BMW, um monoposto equipado com motor da moto BMW K1200RS, de 140 cavalos de potência. Ayrton Senna da Silva, como era chamado, classificou-se em quinto, mas tinha já grande experiência no kart, onde fora duas vezes vice-campeão do mundo. Não é caso de Bruno.