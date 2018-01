Bruno Senna faz a pole da F-3 Inglesa em Silverstone O brasileiro Bruno Senna (Räikkönen Robertson Racing) conquistou neste sábado a pole para a primeira prova da rodada dupla deste final de semana da Fórmula 3 inglesa, em Silverstone (Inglaterra), a 13.ª etapa da temporada. O inglês Mike Conway (Räikkönen Robertson Racing) vai largar em segundo, logo à frente do compatriota Oliver Jarvis (Carlin Motorsport). Para a segunda corrida do final de semana, Senna conseguiu apenas o quarto lugar no grid, enquanto Conway ficou com a pole. Jarvis vai largar em segundo, seguido por Christian Bakkerud (Carlin Motorsport). Outros dois brasileiros participarão das provas: Alberto Valério (Cesário Fórmula) sairá em 15.º e 13.º e Mário Moraes (Carlin Motorsport) partirá em 14.º e 15.º. O resultado dos treinos deixou Senna otimismo em relação ao fim de semana. ?Fiquei até assustado com o comportamento do carro no início dos treinos livres. Parecia que havíamos perdido completamente o equilíbrio. Mas foi só colocar pneus novos que virei bem. Sabia que hoje também seria assim. Por isso, se as condições do clima e do asfalto forem as mesmas, vamos manter o carro exatamente como está. Minhas chances são muito boas aqui em Silverstone?, avisou. Bruno e Conway vêm travando um duelo particular pelo título. O inglês lidera a classificação, com cinco vitórias e 179 pontos. O brasileiro, que ganhou quatro provas, aparece em segundo com 132. "Tenho de fazer minha parte e deixar de lado a diferença de pontos. Se fizer tudo certo, ela cairá naturalmente?, analisou Senna. Os 10 melhores tempos do qualifying da 13.ª etapa: 1.º Bruno Senna (Räikkönen Robertson Racing), 1min41s326 (182,618 km/h) 2.º Mike Conway (Räikkönen Robertson Racing), 1min41s536 3.º Oliver Jarvis (Carlin Motorsport), 1min41s879 4.º Jonathan Kennard (Alan Docking Racing), 1min42s407 5.º Stephen Jelley (Räikkönen Robertson Racing), 1min42s432 6.º Christian Bakkerud (Carlin Motorsport), 1min42s486 7.º James Walker (Hitech Racing), 1min42s531 8.º James Jakes (Hitech Racing), 1min42s724 9.º Maro Engel (Carlin Motorsport), 1min42s798 10.º Salvador Durán (Hitech Racing), 1min42s973 Os 10 melhores tempos do qualifying da 14.ª etapa: 1.º Mike Conway (Räikkönen Robertson Racing), 1min42s014 2.º Oliver Jarvis (Carlin Motorsport), 1min42s352 3.º Christian Bakkerud (Carlin Motorsport), 1min42s413 4.º Bruno Senna (Räikkönen Robertson Racing), 1min42s415 5.º Stephen Jelley (Räikkönen Robertson Racing), 1min43s030 6.º Salvador Durán (Hitech Racing), 1min43s261 7.º Jonathan Kennard (Alan Docking Racing), 1min43s367 8.º Yelmer Buurman (Fortec Motorsport), 1min43s472 9.º Maro Engel (Carlin Motorsport), 1min43s502 10.º James Walker (Hitech Racing), 1min43s513 Notícia atualiazada às 14:56