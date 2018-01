Bruno Senna fecha dia perfeito com duas vitórias na F-3 O brasileiro Bruno Senna conquistou na tarde desta segunda-feira sua segunda vitória na temporada da Fórmula 3 britânica, na dobradinha disputada no circuito de Oulton Park. Assim como na primeira corrida, disputada no início da tarde (manhã, no horário de Brasília), Bruno venceu a prova de ponta a ponta. Em vez da pole, Bruno largou na segunda posição, mas logo na largada tomou a ponta do inglês Mike Conway e mais uma vez não foi ameaçado. Conway terminou na terceira posição - foi ultrapassado também pelo dinamarquês Christian Bakkerud. O outro brasileiro da prova, Alberto Valério, chegou na sétima posição - havia abandonado a primeira prova. Com as duas vitórias, e a melhor volta na segunda corrida do dia, Bruno Senna lidera com larga vantagem a F-3 britânica, com 41 pontos, contra 22 do vice-líder, Bakkerud. Valério, com quatro pontos, ocupa o nono lugar.