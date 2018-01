Bruno Senna fica em 7.º na etapa holandesa da Fórmula 3 O piloto brasileiro Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna, foi o sétimo colocado na etapa da Holanda da Fórmula 3, realizada neste domingo no Circuito de Zandvoort. A vitória acabou ficando com o inglês Paul Di Resta, que completou as 25 voltas em 39min48s294. O segundo lugar ficou com o holandês Giedo van der Garde, seguido pelo francês Sebastien Buemi "Sabia que seria difícil conseguir algo largando na quarta fila. O traçado do circuito dificulta as ultrapassagens", explicou o brasileiro, que é segundo colocado na classificação geral, com 132 pontos. O líder é o inglês Mike Conway, com 179. Na próxima semana, Bruno participará do Grande Prêmio da Inglaterra, que será realizado no Circuito de Silverstone - nessa pista acontecerão as etapas de número 13 e 14 da categoria.