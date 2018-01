Bruno Senna fica em terceiro na 11ª etapa da Fórmula 3 O piloto brasileiro Bruno Senna terminou nesta sexta-feira em terceiro lugar na 11ª etapa da Fórmula 3 inglesa, realizada no Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O vencedor acabou sendo o holandês Yelmer Buurman, que completou as 32 voltas em 31min22s800. As equipes encontraram muitos problemas por causa da instabilidade do tempo, por isso, os pilotos que optaram por pneus de chuva acabaram tendo um desempenho melhor do que os de pneus para pista seca. "Estava voando no final da prova, virando cerca de 12 segundos mais rápido do que os líderes que tinham colocado pneus de pista seca. Se a corrida fosse um pouco mais extensa, daria para chegar pelo menos em segundo?, explicou Bruno Senna. A prova desta sexta foi a primeira da rodada dupla que acontecerá na Bélgica. A outra corrida será realizada neste sábado. "Estou confiante, por isso acredito que a equipe pode fazer um ótimo trabalho e sair vitoriosa na prova deste sábado", explicou o brasileiro, que vai largar em segundo. Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna, é o terceiro colocado na classificação geral, com 108 pontos. O líder é o inglês Mike Conway, com 154. Classificação da 11ª etapa após 32 voltas: 1.º Yelmer Buurman (HOL/Mercedes) - 31min22s800 2.º Maro Engel (ALE/Mugen-Honda) - a 472 milésimos 3.º Bruno Senna (BRA/Mercedes) - a 6s938 4.º Mike Conway (ING/Mercedes) - a 8s398 5.º Oliver Jarvis (ING/Mugen-Honda) - a 9s647 6.º James Walker (ING/Mercedes) - a 12s814 7.º Christian Bakkerud (DIN/Mugen-Honda) - a 18s763 8.º James Jakes (ING/Mercedes) - a 22s031 9.º Jonathan Kennard (ING/Mugen-Honda) - a 27s301 10.º Karl Reindler (AUS/Mugen-Honda) - a 34s939 15.º Mario Moraes (BRA/Mugen-Honda) - a 1min06s274