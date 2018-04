Bruno Senna lamenta fim de semana ruim em Abu Dabi O 16.º lugar alcançado por Bruno Senna ao final do GP de Abu Dabi, neste domingo, não dá razões para o piloto brasileiro comemorar. Mas também não há o que lamentar. De acordo com o piloto da Lotus, as circunstâncias não permitiam que ele alcançasse algo melhor nesta que foi a penúltima etapa da temporada da Fórmula 1.