Bruno Senna larga em 2.º na primeira prova da F-3 Inglesa Bruno Senna conquistou o segundo lugar no grid da terceira etapa da Fórmula 3 Inglesa, em Donington Park, no treino classificatório deste sábado. O brasileiro vai largar na oitava posição na segunda prova. O inglês Mike Conway cravou a pole para as duas corridas. O outro brasileiro que participa da F-3 Inglesa, Alberto Valério, larga na 16.ª posição na primeira prova e na 18.ª na segunda. Neste domingo, a primeira corrida, na distância de 20 voltas, começará às 6h30 (Brasília). Às 11 horas acontece a prova de fechamento da rodada dupla. Bruno lidera o campeonato com 41 pontos, contra 22 de Oliver Jarvis e 20 de Mike Conway. O brasileiro acredita que precisará contar com alguma ajuda do sempre imprevisível clima inglês para aumentar a vantagem sobre os rivais. ?Não estamos encontrando o acerto ideal nesta pista. E também acho que meu motor está rendendo um pouco abaixo do esperado. Sou cerca de três quilômetros mais lento de reta, o que pode ser um problema sério nas corridas. Por isso, é melhor torcer pela chuva. Com a pista molhada, a desvantagem seria bastante reduzida?, afirmou. Os melhores do grid da terceira etapa: 1.º Mike Conway (ING), 1min03s796 2.º Bruno Senna (BRA), 1min03s975 3.º James Walker (ING), 1min03s980 4.º Maro Engel (ALE), 1min04s053 5.º Stephen Jelley (ING), 1min04s177 6.º Oliver Jarvis (ING), 1min04s180 7.º Salvador Durán (MEX), 1min04s230 8.º Christian Bakkerud (DIN), 1min04s257 9.º Stuart Hall (ING), 1min04s565 10.º Yelmer Buurman (HOL), 1min04s663 16.º Alberto Valério (BRA), 1min05s347 Os melhores do grid da quarta etapa: 1.º Mike Conway (ING), 1min03s205 2.º James Walker (ING), 1min03s451 3.º Oliver Jarvis (ING), 1min03s630 4.º Christian Bakkerud (DIN), 1min03s663 5.º Maro Engel (ALE), 1min03s672 6.º Salvador Duran (MEX), 1min03s933 7.º Stuart Hall (ING), 1min03s937 8.º Bruno Senna (ING), 1min03s952 9.º Yelmer Buurman (HOL), 1min03s979 10.º Stephen Jelley (ING), 1min03s983 18.º Alberto Valério (BRA), 1min05s325.