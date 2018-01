Bruno Senna larga em 3.º e 2.º na F-3 em Silverstone O brasileiro Bruno Senna (Räikkönen Robertson) vai largar em terceiro e segundo, respectivamente na primeira e segunda provas da rodada dupla do Campeonato Inglês de Fórmula 3, em Silverstone (Inglaterra). A definição dos grids aconteceu neste sábado. Líder do campeonato com 269 pontos, o inglês Mike Conway, companheiro de Senna, largará na pole nas duas provas deste final de semana e ficou mais perto de conquistar o título, com uma rodada dupla de antecedência. Oliver Jarvis (Carlin Motorsport), vice-líder com 186 pontos, larga em segundo e terceiro, respectivamente. Terceiro na classificação do campeonato, Bruno está apenas cinco pontos atrás de Jarvis. Senna tem uma tênue possibilidade matemática de ser campeão, mas precisa vencer e fazer a volta mais rápida nas quatro corridas restantes, bem como torcer para que Conway não some mais do que um ponto. ?Vou para cima. Acho que estou em boas condições para sonhar com a vitória nas duas corridas.? Outro brasileiro, Alberto Valério (Cesário Fórmula), que vem de um pódio na etapa de Mugello (Itália), parte na décima e 10.ª colocação, respectivamente. Os 10 melhores no grid da 19ª etapa: 1.º Mike Conway (ING/Räikkönen Robertson Racing), 1min15s322 2.º Oliver Jarvis (ING/Carlin Motorsport), 1min15s442 3.º Bruno Senna (BRA/Räikkönen Robertson Racing), 1min15s514 4.º Stephen Jelley (ING/Räikkönen Robertson Racing), 1min15s801 5.º Yelmer Buurman (HOLFortec Motorsport), 1min15s805 6.º Christian Bakkerud (DIN/Carlin Motorsport), 1min18s881 7.º Maro Engel (ALE/Carlin Motorsport), 1min15s949 8.º James Jakes (ING/Hitech Racing), 1min16s072 9.º James Walker (ING/Hitech Racing), 1min16s127 10.º Alberto Valério (BRA/Cesário Fórmula), 1min16s369 Os 11 melhores do grid da 20ª etapa: 1.º Mike Conway (ING/Räikönen Robertson Racing), 1min15s313 2.º Bruno Senna (BRA/Räikkönen Robertson Racing), 1min15s333 3.º Oliver Jarvis (ING/Carlin Motorsport), 1min15s558 4.º Stephen Jelley (ING/Räikkönen Robertson Racing), 1min15s566 5.º Yelmer Buurman (HOL/Fortec Motorsport), 1min15s680 6.º James Walker (ING/Hitech Racing), 1min15s933 7.º James Jakes (ING/Hitech Racing), 1min16s019 8.º Maro Engel (ALE/Carlin Motorsport), 1min16s033 9.º Christian Bakkerud (DIN/Carlin Motorsport), 1min16s407 10.º Stuart Hall (ING/T-Sport), 1min16s412 11.º Alberto Valério (BRA/Cesário Fórmula), 1min16s423 Classificação do campeonato: 1.º Mike Conway, 269 pontos 2.º Oliver Jarvis, 191 3.º Bruno Senna, 186 4.º Maro Engel, 166 5.º Yelmer Buurman, 148 6.º Stephen Jelley, 97 7.º Christian Bakkerud, 87 8.º James Walker, 82 9.º James Jakes, 79 10.º Salvador Durán, 52 12.º Alberto Valerio, 29