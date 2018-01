Bruno Senna larga em 7º no Masters de F-3 na Holanda O brasileiro Bruno Senna vai largar em sétimo no Masters da Fórmula 3, prova que reúne carros da categoria em diversos países e será disputada neste domingo no circuito de Zandvoort, na Holanda. Para garantir a posição, ele fez o quarto melhor tempo entre os carros de números pares. A pole ficou com o holandês Giedo van der Garde. Bruno foi o segundo mais rápido de seu grupo na primeira bateria, mas rodou no início da segunda, parou na caixa de brita e acabou caindo duas posições. ?Não sei se havia óleo ou alguma coisa, mas a aderência ali não estava legal", lamentou o brasileiro, que está em segundo no Campeonato Inglês da F-3. A pista tem curvas longas e rápidas, o que deve dificultar as ultrapassagens, por isso Bruno não está muito otimista para a prova. ?Como sobrou um jogo de pneus novos, tenho chances de andar mais rápido nas primeiras duas voltas e subir na corrida?, afirmou.