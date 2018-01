Bruno Senna larga em segundo na etapa italiana da F-3 O piloto brasileiro Bruno Senna, da equipe Räikkönen Robertson Racing, conquistou a segunda colocação no grid de largada para a 18ª etapa da temporada 2006 Campeonato Inglês de Fórmula 3, que acontece no circuito italiano de Mugello. A prova será disputada neste domingo, às 4h25 (horário de Brasília). O sobrinho de Ayrton Senna conseguiu o tempo de 2min00s293. A pole position ficou com o inglês Oliver Jarvis (Carlin Motorsport), que fez a marca de 1min59s997. O terceiro colocado foi o holandês Yelmer Buurman (Fortec Motorsport), com o tempo de 2min00s392, seguido pelo também inglês Mike Conway (Räikkönen Robertson Racing), com 2min00s568. Também neste sábado, Bruno Senna terminou a 17ª etapa da categoria apenas na 10ª posição. A prova foi vencida pelo dinamarquês Christian Bakkerud, da Carlin Motorsport. O brasileiro largou em 11º, sua pior classificação no grid nesta temporada. A segunda colocação na corrida foi conquistada pelo britânico Stephen Jelley, seguido pelo mineiro Alberto Valerio (Cesário Fórmul), que subiu pela primeira vez no pódio. ?A equipe mexeu bastante na suspensão traseira, trocamos o amortecedor e endurecemos as molas. Foi só entrar na pista para sentir que o carro era outro?, afirmou Bruno, que segue na luta pela segunda colocação no campeonato. Depois de Mugello, faltarão apenas as rodadas duplas de Silverstone, na próxima semana, e Thruxton, no dia 1º de outubro. Com 257 pontos, o líder Mike Conway praticamente assegurou o título. A luta pelo segundo lugar continua em aberto, envolvendo Jarvis (176), Senna (165) e o alemão Maro Engel (156). Confira os primeiros colocados grid para a 18ª etapa: 1. Oliver Jarvis (Carlin Motorsport/ING) - 1min59s997 2. Bruno Senna (Räikkönen Robertson/BRA) - 2min00s293 3. Yelmer Buurman (Fortec Motorsport/HOL) - 2min00s392 4. Mike Conway (Räikkönen Robertson/ING) - 2min00s568 5. Maro Engel (Carlin Motorsport/ALE) - 2min01s074 6. James Jakes (Hitech Racing/ING) - 2min01s510 7. Salvador Durán (Hitech Racing/MEX) - 2min01s595 8. James Walker (Hitech Racing/ING) - 2min01s833 9. Christian Bakkerud (Carlin Motorsport/DIN) - 2min02s043 10. Cristiano Morgado (Fluid Motorsport/RSA) - 2min02s799 13. Alberto Valério (Cesário Fórmula/BRA) - 2min03s241