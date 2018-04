Bruno Senna mostra otimismo para GP de Abu Dabi

"Em Abu Dabi e no Brasil (terminou em 21º lugar) tive minhas duas melhores provas na temporada passada, nas quais não tive problemas com o carro. Conheço bem o circuito de Yas Marina, me dou bem com a pista. Gostei de pilotar lá e vou bem neste circuito. Acho que podemos ter um fim de semana forte se tudo der certo", avaliou Bruno Senna.

Apesar do otimismo, o brasileiro admitiu que o circuito dos Emirados Árabes Unidos não é bom para as características da Renault. "O nosso carro não vai bem em curvas de baixa velocidade. Será uma longa corrida e eu acho que as outras equipes levam um pouco de vantagem, mas nós nos esforçaremos para estar no nível de nossos rivais", garantiu.

Com o campeonato já decidido - o título ficou com o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull -, os pilotos lutam agora para bater marcas pessoais nas duas últimas etapas. O objetivo de Bruno Senna não é diferente: ele espera voltar a pontuar na temporada, como fez no GP da Itália, quando marcou seus únicos dois pontos, ao ficar na nona colocação.

"Precisamos ser realistas, mas também colocar o máximo de esforço para conseguir tirar o máximo possível do fim de semana. Em termos de expectativa, nós sempre esperamos até os treinos livres de sexta-feira para saber o que esperaremos em termos de resultado. Mas acreditamos que podemos fazer um bom trabalho em Abu Dabi de novo", declarou.