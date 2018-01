Bruno Senna não quer comparações com o tio Ayrton Ele não quer saber de comparações, mas a verdade é que Bruno Senna iniciou sua temporada na Fórmula 3 britânica, nesta segunda-feira, como seu tio, Ayrton Senna, em 1983: vencendo. O jovem piloto de 22 anos obteve duas ótimas vitórias na primeira e segunda etapas da competição, no circuito Oulton Park, na Inglaterra. ?Tenho consciência de que essas conquistas farão com que as pessoas me associem mais ao Ayrton, mas é importante que saibam que eu sou o Bruno?, disse o piloto. ?Minha paixão é o automobilismo, ficou claro para mim depois de um ano e meio como piloto. Minha história, porém, é a minha história, não será a mesma do Ayrton, tenho muito pela frente.? Depois da morte do tio, em 1994, Bruno deixou de se dedicar ao kart, onde tinha acabado de começar a competir, e só voltou a pensar em automobilismo no fim de 2004, quando estreou na F-BMW. Somando-se a suas três vitórias no campeonato australiano, no mês passado, Bruno chega à marca de cinco primeiras colocações nas cinco últimas corridas de Fórmula 3. Em 1983, Ayrton Senna venceu as nove primeiras provas do campeonato britânico da F3 e conquistou o título com 12 vitórias.