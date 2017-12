Bruno Senna perde a liderança da Fórmula 3 inglesa O brasileiro Bruno Senna terminou em décimo a segunda prova da etapa de Pau, na França, e perdeu a liderança da classificação da Fórmula 3 inglesa. O novo líder é o inglês Mike Conway, que terminou na terceira posição, mas herdou os 20 pontos do primeiro colocado e o ponto extra da melhor volta, já que o vencedor, Romain Grosjean, e o segundo colocado, Guillaume Moreau, ambos franceses, não participam do campeonato. Bruno largou na 13ª posição do grid e pulou para 10º com uma ultrapassagem e o acidente envolvendo Karl Rendler e James Walker logo depois da largada. Rapidamente, encostou em Stephen Jelley, mas o inglês, favorecido pelas reduzidas dimensões do circuito de rua, conseguiu evitar a ultrapassagem. ?Eu era um segundo mais rápido. O problema é que ele jogava o carro para cima de mim quando eu enfiava o bico. Quase batemos umas três vezes?, lamentou Bruno, que reconheceu o erro na classificação. "Faltou um pouco de sorte desde os treinos classificatórios. Não consegui dar uma volta limpa por causa do tráfego", explicou o brasileiro, que para efeito de campeonato terminou na sétima posição e marcou quatro pontos. A próxima rodada dupla está marcada para o próximo dia 25 de junho, em Mondello Park, na Irlanda. O resultado da sexta etapa: 1.º Romain Grosjean (França), 27min18s507 2.º Guillaume Moreau (França), a 2s343 3.º Mike Conway (Inglaterra), a 6s643 4.º Yelmer Buurman (Holanda), a 37s166 5.º Maro Engel (Alemanha), a 37s350 6.º Charlie Kimball (EUA), a 37s760 7.º Oliver Jarvis (Inglaterra), a 42s549 8.º Salvador Durán (México), a 43s568 9.º Stephen Jelley (Inglaterra), a 44s067 10.º Bruno Senna (Brasil), a 44s315 11.º Alberto Valério (Brasil), a 1min09s222 A nova classificação do campeonato: 1.º Mike Conway, 86 pontos; 2.º Bruno Senna, 79; 3.º Oliver Jarvis e Maro Engel, 57; 5.º Yelmer Buurman, 54; 6.º Stephen Jelley, 36; 7.º Christian Bakkerud, 23; 8.º James Walker, 21; 9.º James Jakes, 15; 10.º Salvador Duran, 14; 11.º Jonathan Kennard, 10; 12.º Alberto Valério e Stuart Hall, 9.