Bruno Senna repete 3.º lugar e é vice-líder da F-3 inlesa O brasileiro Bruno Senna reassumiu neste sábado a vice-liderança da temporada da Fórmula 3 Inglesa. O piloto repetiu o resultado desta sexta-feira e foi novamente o terceiro colocado na 12ª etapa da competição, disputada neste sábado no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Senna chegou a liderar a prova no início, mas na sexta volta foi tocado pelo dinamarquês Christian Bakkerud e caiu para a oitava posição. Ainda assim, o brasileiro conseguiu fazer uma corrida de recuperação e alcançar o pódio. O vencedor da prova foi o alemão Maro Engel, seguido pelo inglês Mike Conway, líder do campeonato com 179 pontos. Com o terceiro lugar, Bruno Senna chegou aos 132 pontos e subiu para a segunda posição na classificação, com nove pontos a mais que Oliver Jarvis, terceiro colocado.