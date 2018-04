Bruno Senna se diz ansioso para definir futuro na Fórmula 1

SÃO PAULO - Apesar do bom humor, Bruno Senna não escondeu nesta quinta-feira a ansiedade para definir seu futuro na Fórmula 1. Prestes a disputar pela segunda vez o GP do Brasil, domingo, no circuito de Interlagos, o piloto ainda não sabe se seguirá na Renault em 2012.

"Meu futuro ainda está para ser definido. Estou trabalhando duro para garantir meu lugar e espero que possa definir minha situação o mais rápido possível", declarou o jovem brasileiro, que tem como concorrentes o francês Romain Grosjean e o alemão Adrian Sutil, entre outros, na briga por um espaço na Renault na próxima temporada.

As chances de Senna aumentaram nesta semana após a Renault anunciar que Robert Kubica perderá o início do calendário 2012 da categoria. O polonês, que sofreu grave acidente em fevereiro, ainda não se sente totalmente pronto para retomar seu lugar na Renault. Sem Kubica, o brasileiro pode permanecer na equipe pelo menos nas primeiras etapas do próximo ano.

Com desempenho razoável em 2011, o jovem piloto acredita ter boas chances de seguir na Renault. Para Senna, as diferenças em relação aos demais se devem à falta de ritmo e à ausência nos testes de pré-temporada.

"É natural que a temporada esteja sendo difícil. Estou competindo com pilotos que participaram dos testes no início do ano e estão na disputa desde o começo da temporada. Os pilotos aqui são os melhores do mundo e estar entre eles me deixa muito satisfeito", disse o brasileiro, que estreou na Renault somente na Bélgica, a 12.ª etapa do ano, no final de agosto.

"Estou satisfeito com os resultados e, no final das contas, está sendo uma boa experiência. Estou empolgado por correr aqui (no Brasil) pela segunda vez. Será a primeira com um carro competitivo", afirmou.