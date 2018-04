Bruno Senna tem dia de ídolo em Interlagos

SÃO PAULO - Bruno Senna teve um sábado bem diferente na véspera do Grande Prêmio do Brasil da temporada de 2011. Depois de uma sexta-feira com um discreto 12º tempo, o brasileiro da Renault comemorou o nono lugar no grid, à frente do heptacampeão Michael Schumacher, inclusive, e do companheiro de equipe Vitaly Petrov, que será somente o 15º.

O desempenho no treino foi reconhecido pelo público presente no autódromo de Interlagos, que aplaudiu o piloto e o recebeu os gritos de "valeu, Senna" quando ele chegou aos boxes. O brasileiro agora espera repetir o bom resultado do dia no domingo, quando correrá no Brasil pela primeira vez como piloto da Fórmula 1.

Diferente do que aconteceu na véspera, quando apenas jornalistas falaram com Bruno, neste sábado o piloto deu entrevista cercado por vários fãs. Um dos "repórteres" era David Coulthard, ex-piloto da Williams, da McLaren e da Red Bull.

Os outros brasileiros conseguiram resultados razoáveis nos treinos deste sábado. Felipe Massa, da Ferrari, larga na 7ª posição, enquanto Rubens Barrichello, da Williams, é o 12º no grid.