Bruno Senna tem problemas e fica em último no treino da GP2 O piloto Bruno Senna, da equipe Arden International, teve uma quinta-feira complicada nos treinos da GP2 no Circuito de Paul Ricard, na França. Com problemas no motor e no freio, o brasileiro não conseguiu um bom rendimento e marcou o 25.º e último tempo do dia, com 1min14s760. "O carro saía de traseira da pista toda vez que eu encostava no pedal do freio", lamentou Bruno. "Mais tarde, os mecânicos descobriram que os freios estavam com problemas. Minha melhor volta veio com pneus de 40 voltas, o que dá uma boa idéia de como estava o carro", completou. O líder da sessão foi o austríaco Andreas Zuber, da iSport, com 1min12s812, seguido pelo italiano Luca Filippi, da Supernova. O melhor brasileiro na pista foi Antonio Pizzonia, da FMS, que marcou o quinto tempo com 1min13s280. Nesta sexta-feira acontecerão os últimos treinos da GP2 antes da estréia, no Bahrein, com rodado dupla, nos dias 14 e 15 de abril. Tempos desta quinta-feira: 1.º Andreas Zuber (AUT/iSport) - 1min12s812 2.º Luca Filippi (ITA/SuperNova) - 1min12s968 3.º Timo Glock (ALE/iSport) - 1min13s072 4.º Pastor Maldonado (VEN/Trident) - 1min13s196 5.º Antonio Pizzonia (BRA/FMS) - 1min13s280 6.º Giorgio Pantano (ITA/Campos Grand Prix) - 1min13s299 7.º Borja Garcia (ESP/Durango) - 1min13s340 8.º Michael Ammermüller (ALE/ART) - 1min13s371 9.º Nicolas Lapierre (FRA/DAMS) - 1min13s385 10.º Lucas di Grassi (BRA/ART) - 1min13s463 16.º Xandinho Negrão (BRA/Minardi Piquet) - 1min13s932 19.º Sérgio Jimenez (BRA/Racing Engineering) - 1min14s245 25.º Bruno Senna (BRA/Arden International) - 1min14s760