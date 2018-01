Bruno Senna termina em quarto na estréia na GP2 O brasileiro Bruno Senna, da Arden, conquistou o quarto lugar na primeira corrida da rodada dupla da GP2 no Bahrein, disputada neste sábado, no circuito de Sahkir. A vitória ficou com o italiano Luca Filippi, da SuperNova, que largou na pole. Timo Glock (iSport), foi o segundo e Andreas Zuber (iSport) completou o pódio, em terceiro. Com o resultado, o paulista de 23 anos torno-se o melhor estreante da história da categoria. ?Estou contente pra caramba. Só fiquei um pouco ansioso no final porque as provas na GP2 são longas e esta parecia que corrida não acabava mais.? Segundo melhor brasileiro na prova, Lucas di Grassi, da ART, terminou em quinto. Sérgio Jimenez, da Racing, foi o 15.º, enquanto Antonio Pizzonia, da FMS, terminou em 17.º. Segundo colocado no grid, Xandinho Negrão, da Minardi Piquet Sports, foi atingido no meio pelo do alemão Timo Glock (iSport), que partira da sétima posição, logo na segunda curva. Ele caiu para a nona posição, mas acabou a abandonando depois de um outro acidente isolado. ?Ele (Glock) foi muito imaturo. Tentou decidir de cara uma corrida que teria 34 voltas. Nem vi de onde saiu, mas ele poderia ter evitado a batida?, reclamou. Como o regulamento da GP2 determina a inversão do grid dos oito primeiros colocados para a segunda prova, Bruno partirá em 4.º na corrida curta, que acontece neste domingo, antes do GP do Bahrein na Fórmula 1. A largada da segunda etapa está marcada para as 4h30 (Brasília). Resultado da 1.ª etapa: 1.º - Luca Filippi (ITA/SuperNova) - 33 voltas (58min34s676) 2.º - Timo Glock (ALE/iSport), a 8s162 3.º - Andreas Zuber (AUT/iSport), a 11s903 4.º - Bruno Senna (BRA/Arden), a 16s373 5.º - Lucas di Grassi (BRA/ART), a 18s074 6.º - Adrian Zaugg (AFS/Arden), a 39s135 7.º - Nicolas Lapierre (FRA/DAMS), a 39s462 8.º - Borja García (ESP/Durango), a 40s122 9.º - Karun Chandhok (IND/Durango), a 43s505 10.º - Michael Ammermüller (ALE/ART), a 51s883 11.º - Sakon Yamamoto (JPN/BCN), a 1min02s082 12.º - Andy Soucek (ESP/DPR), a 1min04s142 13.º - Christian Bakkerud (DIN/DPR), a 1min04s409 14.º - Vitaly Petrov (RUS/Campos), a 1min09s289 15.º - Ho-Ping Tung (CHN/BCN), a 1min12s116 16.º - Antonio Pizzonia (BRA/Petrol), a 1 volta 17.º - Kazuki Nakajima (JPN/Dams), a 1 volta 18.º - Kohei Hirate (JPN/Trident), a 1 volta 19.º - Sergio Jiménez (BRA/Racing Engineering), não completou Não Classificados: Alexandre Negrão (BRA/Minardi Piquet), a 19 voltas Javier Villa (ESP/Racing Engineering), a 26 voltas Jason Tahinci (TUR/Petrol), a 30 voltas Roldán Rodríguez (ESP/Minardi Piquet), a 32 voltas Mike Conway (GBR/Super Nova), a 33 voltas Giorgio Pantano (ITA/Campos), a 33 voltas Pastor Maldonado (VEN/Trident), a 33 voltas