Bruno Senna termina sexta-feira junto com 'a turma de sempre'

SÃO PAULO - O piloto brasileiro Bruno Senna teve uma participação discreta nos treinos livres do GP do Brasil de Fórmula 1, nesta sexta-feira, em Interlagos. Com a Renault, ficou no bloco intermediário durante as duas sessões do dia - como ele mesmo definiu, junto com "a turma de sempre".

Na primeira sessão do dia, Bruno Senna ficou em 14º lugar, duas posições atrás do francês Romain Grosjean, piloto reserva da Renault. Já no segundo treino, ele subiu para a 12ª colocação, mas novamente atrás do companheiro de equipe, o russo Vitaly Petrov, que foi o 11º.

"Precisamos trabalhar um pouco melhor o equilíbrio. Nosso carro não é dos melhores nas curvas lentas e a gente acaba perdendo um pouco de tempo, mas o carro é rápido em outros setores. Então, estamos ali com a turma de sempre", avaliou Bruno Senna, após a disputa dos treinos livres.

A demora para confirmar sua permanência na Fórmula 1 tem incomodado o brasileiro - a Renault ainda não definiu se continua com ele em 2012. "Se você não tem um contrato, é claro que fica preocupado. Espero um Natal com tranquilidade, é o meu pedido para o Papai Noel", brincou Bruno Senna.